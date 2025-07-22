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22 июля 2025 в 14:04

Без яиц и без стыда: творожная запеканка с ягодами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка с ягодами без яиц — это легкий и полезный десерт, который можно приготовить даже без опыта в выпечке. Она получается нежной, в меру сладкой и яркой за счет свежих ягод. Особенно хорош этот рецепт летом, когда в избытке малина, клубника или черника.

Если хотите впечатлить гостей или порадовать семью чем-то простым и вкусным — попробуйте этот рецепт. Он прекрасно подходит для завтрака, перекуса или легкого десерта после ужина.

Почему стоит попробовать?

Эта запеканка подходит тем, кто избегает яиц, но хочет получить мягкий и красивый результат. Мед придает приятную сладость, а ягоды добавляют свежести и цвета. Готовится быстро и всегда радует глаз.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Творог — 400 г
  • Сметана — 100 г
  • Мука рисовая — 20 г
  • Мед — 60 г
  • Ягоды (малина, черника, клубника или другие) — 1 горсть

Как приготовить творожную запеканку без яиц

1. Подготовьте продукты

Ягоды промойте и обсушите.

2. Приготовьте творожную массу

Смешайте творог, сметану, рисовую муку и мед. Взбейте погружным блендером до однородности или просто тщательно перемешайте вилкой. По вкусу можно добавить больше меда или немного сметаны.

3. Соберите запеканку

Выложите половину массы в форму диаметром около 16 см. Сверху распределите часть ягод, слегка вдавите их. Затем покройте оставшейся творожной массой и украсьте оставшимися ягодами. Выровняйте поверхность.

4. Выпеките

Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте 30–40 минут, пока верх не подрумянится, а серединка не останется слегка подвижной.

Совет

Подавайте остывшей или чуть теплой. Такая запеканка хорошо хранится в холодильнике до двух дней и остается вкусной и нежной.

Этот рецепт докажет вам, что полезный десерт может быть простым и красивым. Попробуйте сами — результат вас порадует.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом необычного паштета, который стал настоящим открытием в моей кулинарной практике. Сочетание нежной куриной печени и питательной чечевицы создает потрясающий вкус, который никого не оставит равнодушным!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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