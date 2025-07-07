Печеночный восторг: паштет с чечевицей, который тает во рту!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом необычного паштета, который стал настоящим открытием в моей кулинарной практике. Сочетание нежной куриной печени и питательной чечевицы создает потрясающий вкус, который никого не оставит равнодушным!
Этот паштет — настоящая находка для любой хозяйки. Он хорош и для праздничного стола, и для повседневных бутербродов. А главное — готовится просто и быстро, при этом получается невероятно вкусным и полезным!
Ингредиенты
- 300 г куриной печени
- 150 г чечевицы
- 150 г лука
- 150 г моркови
- 3 зубчика чеснока
- 50 г сливочного масла
- Зелень, соль, перец по вкусу
Чечевицу отвариваем до готовности. Лук и морковь тушим на сковороде. Печень обжариваем до румяной корочки. Все ингредиенты пропускаем через мясорубку, добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем.
Получается нежный, воздушный паштет с удивительным вкусом. Попробуйте — и вы обязательно влюбитесь в это блюдо! Приятного аппетита!
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