Женщинам рассказали о чудодейственном влиянии нута на организм В Роскачестве посоветовали женщинам употреблять нут для баланса гормонов

Употребление в пищу нута, сои и льняных семян способствует нормализации баланса гормонов у женщин, заявила NEWS.ru руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. По ее словам, это происходит благодаря содержанию в этих продуктах фитоэстрогенов.

Растительное питание способно оказывать значительное влияние на гормональный баланс человека. Одним из ключевых механизмов влияния является действие фитоэстрогенов — природных соединений, схожих по структуре с человеческими эстрогенами. Они содержатся в сое, льняном семени, нуте и некоторых других бобовых. В умеренных количествах фитоэстрогены помогают сбалансировать уровень эстрогена, что особенно важно для женского организма в определенные периоды жизни, — сказала Махова.

Она предупредила, что чрезмерное употребление продуктов, содержащих фитоэстрогены, может привести к нежелательным последствиям. Эксперт призвала соблюдать баланс и не превышать рекомендуемую норму потребления.

Клетчатка, которой богаты овощи, фрукты и цельные злаки, играет важную роль в детоксикации организма. Например, она способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса, а также полезна для профилактики диабета и метаболических нарушений. Отдельного внимания заслуживают растительные жиры, содержащиеся в семенах чиа, льна и грецких орехах, которые полезны для здоровья щитовидной железы, — добавила Махова.

Ранее врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт, трихолог Лианна Казарян заявила, что при выпадении волос необходимо сдать анализы для проверки уровня витаминов D и B12. Женщинам она рекомендовала пройти обследование на гормоны, включающее ТТГ, Т3, Т4, тестостерон, эстрадиол, пролактин и ДГЭА-С.