18 февраля 2026 в 07:31

Без весов, измеряем стаканами: удачный рецепт блинов с ажурными краями

Фото: D-NEWS.ru
Этот удачный рецепт блинов с ажурными краями без точных подсчетов спасет каждого, у кого нет весов — все ингредиенты измеряем стаканами! Блины получаются тонкими, легкими, с красивыми кружевными дырочками, румяными краями и нежной, слегка маслянистой текстурой.

Для приготовления понадобится: 1 полный стакан молока, 1 полный стакан теплой воды, 1 стакан муки, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, сода на кончике ножа, 3 ст. л. растительного масла.

Рецепт: в миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину стакана молока и весь стакан муки, тщательно размешайте венчиком до однородности, чтобы не было комочков. Затем влейте оставшееся молоко и стакан теплой воды, снова перемешайте. В самом конце добавьте соду и растительное масло. Дайте тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре. Перед выпеканием хорошо размешайте тесто. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом (только для первого блина). Жарьте блины на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Ранее стало известно, как приготовить пирожные без выпечки: десерт «Снежная Мария» из трех ингредиентов.

Проверено редакцией
