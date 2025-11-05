Без него не обходится ни одно застолье: закусочный рулет из лаваша с селёдкой, свеклой и сыром — просто, но его съедают быстрее икры

Закуски из лаваша давно завоевали популярность своей простотой и разнообразием вариантов начинок. Мы предлагаем попробовать интересное сочетание солёной сельди, сладковатой свеклы, плавленого сыра и майонеза. Такая закуска станет настоящей звездой на вашем столе.

Для приготовления нам понадобятся: тонкий лаваш (1 лист), филе солёной сельди (150 г), вареная свекла (1 шт.), плавленый сыр типа «Дружба» (100 г), репчатый лук (1 маленькая луковица), майонез (3 ст. л.).

Филе сельди освободите от костей и мелко нарежьте. Свёклу натрите на мелкой тёрке, сыр — на крупной. Лук измельчите ножом и смешайте с майонезом.

Распределите на лаваше тонким слоем лук с майонезом, свеклу, селедку и сыр, оставляя края свободными. Аккуратно сверните рулет, плотно прижимая края. Оставьте рулет на 15–20 минут в холодильнике, чтобы лаваш пропитался и рулет держал форму. Порежьте закуску на красивые сегменты и подавайте к столу. Эта закуска прекрасно подойдёт как дополнение к основным блюдам или как самостоятельная закуска на фуршете.

