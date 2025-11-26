День матери
Психолог объяснила, как ЭКО влияет на женщин

Психолог Гнедовская: ЭКО может спровоцировать чувство вины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приняв решение об ЭКО, женщина может начать испытывать чувство вины, рассказала «Вечерней Москве» женский психолог Роза Гнедовская. Она отметила, что чувство может усилиться после неудачных попыток.

Есть много примеров, когда у женщин не получалось забеременеть ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. И после всех этих неудач зачастую женщина опускается на эмоциональное дно — ей становится еще хуже, чем было до принятия решения об ЭКО. Она утрачивает отношение к себе как к полноценной женщине, в которой природой должно быть заложено материнство, — рассказала Гнедовская.

Она отметила, что дети, рожденные таким способом, чаще отличаются большей сдержанностью и меньшей общительностью. По мнению психолога, это может быть связано с тем, что женщины, прошедшие ЭКО, часто становятся тревожными и гиперопекающими матерями.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал, что, чтобы родить много детей и сохранить хорошее самочувствие, женщина в первую очередь должна полноценно питаться и регулярно двигаться. Также, по его словам, после родов матери очень важно сохранять психологическую стабильность.

