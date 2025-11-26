Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо

Вам понадобятся четыре ключевых ингредиента: чиабатта, 200 граммов черри, зубчик чеснока и столовая ложка оливкового масла. Дополнительно подготовьте чайную ложку бальзамического крема и щепотку морской соли. Разрежьте черри пополам и выложите на сухую разогретую сковороду срезом вниз. Готовьте на среднем огне, пока они не подрумянятся и не пустят сок. Затем аккуратно переверните, добавьте щепотку соли и потомите еще минуту. В это время приготовьте чесночный крем: натрите чеснок на мелкой терке и смешайте со столовой ложкой оливкового масла до состояния эмульсии. Хлеб обжарьте и сразу же смажьте каждой ломтик чесночным кремом — он впитается, создавая бархатную основу. Сверху выложите карамелизованные томаты и сбрызните бальзамическим кремом, который добавит сладковатую кислотность.

