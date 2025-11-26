День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:31

Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо

Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вам понадобятся четыре ключевых ингредиента: чиабатта, 200 граммов черри, зубчик чеснока и столовая ложка оливкового масла. Дополнительно подготовьте чайную ложку бальзамического крема и щепотку морской соли. Разрежьте черри пополам и выложите на сухую разогретую сковороду срезом вниз. Готовьте на среднем огне, пока они не подрумянятся и не пустят сок. Затем аккуратно переверните, добавьте щепотку соли и потомите еще минуту. В это время приготовьте чесночный крем: натрите чеснок на мелкой терке и смешайте со столовой ложкой оливкового масла до состояния эмульсии. Хлеб обжарьте и сразу же смажьте каждой ломтик чесночным кремом — он впитается, создавая бархатную основу. Сверху выложите карамелизованные томаты и сбрызните бальзамическим кремом, который добавит сладковатую кислотность.

Ранее мы рассказывали про топ-10 рецептов из сезонных продуктов.

быстрые рецепты
простые рецепты
брускетта
авокадо
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Рябков оценил состояние российско-американских отношений
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.