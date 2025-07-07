Беспроигрышный кекс! Обалденное сочетание шоколада и черешни влюбит всех! Его вы захотите готовить снова и снова. Это идеальный вариант для любителей сочетания насыщенного шоколадного вкуса и кисло-сладких ягод. Этот кекс не требует много времени и навыков, а результат всегда радует — мягкий, влажный и ароматный десерт.
Ингредиенты
- Сливочное масло размягченное — 130 г
- Сахар — 100 г
- Яйца — 3 шт.
- Какао — 3 ст. л.
- Мука — 200 г (смотреть по текстуре теста)
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Черный шоколад — 90 г
- Черешня — летом, а зимой — замороженная вишня без косточек — 300 г
Приготовление
- Растереть сливочное масло с сахаром вилкой до однородной массы. Добавить яйца, какао и растопленный шоколад, тщательно перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, аккуратно ввести в смесь, чтобы получилось тесто средней густоты.
- Добавить черешню без косточек и слегка перемешать, чтобы ягоды равномерно распределились. Выложить тесто в форму, выстланную бумагой для выпечки или смазанную маслом.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут. Проверить готовность зубочисткой — она должна выйти сухой.
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