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07 июля 2025 в 11:00

Беспроигрышный кекс! Обалденное сочетание шоколада и черешни влюбит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беспроигрышный кекс! Обалденное сочетание шоколада и черешни влюбит всех! Его вы захотите готовить снова и снова. Это идеальный вариант для любителей сочетания насыщенного шоколадного вкуса и кисло-сладких ягод. Этот кекс не требует много времени и навыков, а результат всегда радует — мягкий, влажный и ароматный десерт.

Ингредиенты

  • Сливочное масло размягченное — 130 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Какао — 3 ст. л.
  • Мука — 200 г (смотреть по текстуре теста)
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Черный шоколад — 90 г
  • Черешня — летом, а зимой — замороженная вишня без косточек — 300 г

Приготовление

  1. Растереть сливочное масло с сахаром вилкой до однородной массы. Добавить яйца, какао и растопленный шоколад, тщательно перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, аккуратно ввести в смесь, чтобы получилось тесто средней густоты.
  2. Добавить черешню без косточек и слегка перемешать, чтобы ягоды равномерно распределились. Выложить тесто в форму, выстланную бумагой для выпечки или смазанную маслом.
  3. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут. Проверить готовность зубочисткой — она должна выйти сухой.

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кексы
шоколад
черешня
десерты
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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