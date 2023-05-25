Бесплатные нейросети — учимся пользоваться Узнаем, как найти нейросеть бесплатно на русском языке и как ей пользоваться

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Нейросеть скачать бесплатно

Искусственный интеллект и его производные — нейронные сети — прочно вошли в повседневную рутину тех, кто рисует, фотографирует, занимается дизайном и пишет различные тексты. Новые адепты нейросетей появляются каждый день, однако еще больше тех, кто хотел бы научиться взаимодействовать с искусственным интеллектом, но не получается. Сегодня мы узнаем, как пользоваться нейросетью, какие есть бесплатные нейросети для создания изображений и текстов, а также можно ли нейросеть скачать бесплатно и нужно ли это делать.

Как пользоваться нейросетью

Логика пользования бесплатными нейросетями на первый взгляд проста:

заходите в нейросеть регистрируетесь (при необходимости) отправляете запрос на генерацию получаете результат публикуете его, копируете или скачиваете

Но не все так просто. Сначала надо найти нейросеть онлайн бесплатно на русском языке, чтобы было удобнее ей пользоваться. Но и на родном языке объяснить нейронке, что именно вы хотите, не так просто. В компаниях, которые взяли на вооружение платные и бесплатные нейросети, появляются специалисты, основной задачей которых является общение с подобными платформами. Они умеют формулировать запросы для искусственного интеллекта так, чтобы получить нужный результат с первого раза. Для того чтобы создать задачу для нейросети онлайн бесплатно, есть два варианта:

найти готовый шаблон в интернете и подставить в него свои требования, учиться на собственном опыте, методом проб и ошибок.

Фото: Shutterstock Бесплатные нейросети

Расскажите про картину

Чтобы нейросеть сгенерировала изображение, которое вы уже видите в своем воображении, нужно дать ей вводные, которые максимально детализируют запрос. Он должен содержать три параметра: подробное описание объекта, стиль исполнения и размер готового файла. Если просто задать системе вопрос «как меня видит нейросеть», то результат вы получите весьма неожиданный и совсем не тот, на который рассчитывали.

По этой причине придется максимально подробно прописать, что именно вы хотите получить. Для начала опишите предмет, который необходимо нарисовать: человек, здание, животное, явление. Например, мама, церковь, собака, дождь. При необходимости добавьте локацию: мама в магазине, церковь на берегу, собака в парке, дождь в лесу. Нейросеть понимает и двойные слова-описания: кот-мотоциклист, учитель-неформал, ковер-вертолет. Некоторые нейронки умеют работать с абстрактными понятиями: радость, умиротворение, тоска, теософия, звук. Однако результат при таком запросе можно получить непредсказуемый, что будет удобно только в том случае, если вы не имеете четкого технического задания для результата.

В запросе можно указать количество объектов. Если вам нужно получить пять лошадей, система прекрасно с этим справится, если больше — у изображений может ухудшиться качество детализации. Затем можно указать, что происходит с вашим объектом: лев идет, стол стоит, рыба летит, здание плывет. В запросе можно написать такие характеристики, как настроение или характер: добрый, сердитый, мрачный, улыбающийся, усталый.

После этого вводится текстовое описание стиля изображения. Например, в стиле Пикассо или Шишкина. Если необходима реалистичная картинка, можно указать настройки виртуальной фотокамеры. Далее задается цветовая гамма проекта, например, сепия, пастельные тона, неоновые цвета. В завершении укажите качество желаемого изображения: размер, уровень проработки деталей.

Фото: Shutterstock Нейросети онлайн бесплатно

Опишите текст

Схема составления запросов для нейронных сетей, которые создают тексты, во многом схожа: детализация и уточнения. При этом надо понимать, что текстовые нейросети онлайн бесплатно на русском могут не только написать текст на определенную тему, но и составить таблицу, сгенерировать программный код, прописать стратегию, создать инструкцию.

Схема запроса будет выглядеть примерно так:

действие

тип текста

тема

целевая аудитория

Например, «Напиши сценарий для видео на пять минут для аккаунта кулинарного блогера». Или «создай смешной пост на тему „как накормить сытую собаку“ для аккаунта зоомагазина». И даже «пропиши контент-план в виде перечня тем и пояснений к ним для соцсетей астролога». То есть необходимо обязательно указывать, для чего нужен текст: чтобы разместить в соцсетях, направить научному руководителю или использовать его в качестве проекта для статьи в СМИ.

Кстати, некоторые нейросети могут сами сообщить вам, что им нужно для того, чтобы сгенерировать текст на определенную тему. Просто спросите: «Что мне нужно тебе направить, чтобы ты создала пост для соцсети „Одноклассники“ на тему: „как правильно сажать помидоры“»?

Помимо этого, нейронная сеть может написать текст от первого лица, от третьего или представить его в виде пьесы. Нужно прописать целевую аудиторию, чтобы нейронка писала понятным для читателей языком. Для этого сообщаем ей пол и возраст, а также, при необходимости, социальный статус, место проживания или интересы потенциальных читателей.

А теперь, чтобы вы могли лично протестировать указанные способы взаимодействия, предлагаем ознакомиться со списком нескольких нейросетей, генерирующих бесплатно на русском языке картинки и тексты.

Фото: Shutterstock Как меня видит нейросеть

Какая нейросеть рисует бесплатно лучше всех

Большинство пользователей используют нейросети именно для создания уникальных изображений. В первую очередь мы представим вам несколько нейроразработок отечественных и зарубежных специалистов, которые понимают русский язык.

«Шедеврум»

Бесплатная нейросеть для создания изображений от разработчиков «Яндекса». Для ее использования необходимо зарегистрироваться, впрочем, если у вас есть аккаунт на сервисе, то достаточно будет войти с логином и паролем. Эту нейронку можно загрузить как на смартфоны с операционной системой Android, так и на iOS. Разумеется, можно данную нейросеть скачать бесплатно. Система формирует изображение по запросу, генерация занимает несколько минут — в зависимости от количества пользователей, которые одновременно с вами пытаются создать свои шедевры.

Kandinsky 2.1

Данная нейросеть онлайн бесплатно на русском языке создана разработчиками «Сбера». Ее можно использовать на сайте, через Telegram-бот и даже привлекая при помощи голосового помощника «Салют» в банковском приложении. Подчеркнем, что работает эта нейросеть бесплатно без регистрации. Нейронка обучена не только генерировать изображения по текстовому запросу пользователя, она также может замиксовать ваши картинки или добавить им требуемые детали. Интересной особенностью является то, что в запросе можно задать стиль, в котором будет выполнен итоговый кадр. Также есть редактор, который позволяет стирать отдельные детали на фото.

Фото: Shutterstock Нейросети онлайн бесплатно на русском

ruDALL-E

Эта нейросеть бесплатная, а система на русском языке общается с пользователями. Кроме того, она понимает еще более сотни языков мира. Ее создатели позиционируют данную нейроразработку как самую популярную среди отечественных пользователей. Внутри системы можно выделить два направления, названных в честь русских художников — Казимира Малевича и Василия Кандинского. «Малевич» позволяет создать изображения с высоким разрешением и качеством. «Кандинский» выдает результат более низкого качества, зато с его помощью можно генерировать оригинальные коллажи. Стоит учитывать, что на обработку запроса может уйти более получаса.

Starryai

Эта нейросеть доступна и на русском, и на английском языке. В течение 24 часов нейросеть рисует бесплатно всего пять изображений для одного пользователя. Эта система тоже предусматривает три направления, первое из которых, «Альтаир», позволяет генерировать сказочные и фэнтазийные объекты. Второе, «Орион», рисует в стиле классической фантастики. С помощью третьего направления, «Арго», можно создавать произведения цифровой живописи, известные в среде дизайнеров как рендер-арт.

Лучшие нейросети онлайн бесплатно для создания текстов

SistemmaGPT

Аналог всемирно известного ChatGPT 3.5. Пока этот проект не доступен для всех пользователей, однако те, кто решил попробовать пообщаться с этой системой, могут подать заявку на участие в бета-тестировании. Отечественная нейросеть умеет работать с текстом и анализировать большие массивы данных, кроме этого, система может выполнить поиск информации, написать подробную инструкцию к тем или иным действиям, предложить проект обучающей программы, написать текст в любом стиле и даже создать программный код.

Фото: Shutterstock

«Балабоба»

Еще одна разработка от «Яндекса», на этот раз — для работы с текстом. Искусственный интеллект помогает нейронке писать тексты по ключевым словам, используя информацию из сети Интернет. В ее основе лежат наработки, применяемые в работе поисковой системы. На платформе также реализована возможность дописать неоконченный текст — система логично продолжит его, сохранив стилистику. Эта нейросеть функционирует бесплатно и без регистрации. Генерация текста занимает меньше минуты.

Gerwin

Еще одна русскоязычная нейросеть, которая умеет «писать» тексты на заданную тему, генерировать слоганы, создавать посты для социальных сетей и описания для товаров и услуг. Пробной версией этой платформы можно пользоваться бесплатно в рамках тестового пакета.

И все-таки, как меня видит нейросеть?

Это один из самых популярных запросов пользователей. Чтобы получить более точный на него ответ, лучше воспользоваться помощью систем, которые умеют обрабатывать изображения пользователей. Загрузите свое фото и детализируйте запрос дополнительной информацией, например, «как меня видит нейросеть в детстве в 1920 году» или «как меня видит нейросеть в качестве рок-звезды». Попробуйте! Результаты вас удивят.

Фото: Shutterstock Нейросеть рисует бесплатно

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