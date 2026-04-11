11 апреля 2026 в 07:45

Берем копеечный овощ и яйца — готовим салат «Ташкент»: с говядиной, сытный и тот самый ресторанный вкус

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Ташкент» когда-то часто встречался в ресторанах, а сейчас про него незаслуженно забывают. Есть интересная версия, что название «Ташкент» связано вовсе не с городом, а с рестораном, где его впервые подали, — и звучит это вполне правдоподобно.

Основа — обычная зеленая редька, но именно она дает свежесть и легкую остринку. В сочетании с мягкой говядиной, яйцами и обжаренным луком получается очень сбалансированный вкус.

Продукты

Говядина (отварная) — 200–250 г, редька зеленая — 1–2 шт., лук — 1 шт., яйца — 2–3 шт., майонез и/или сметана — по вкусу, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление

Редьку очищаем и натираем или режем тонкой соломкой, заливаем холодной водой на 10–15 минут, чтобы убрать лишнюю горечь, затем хорошо отжимаем. Лук нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, слегка солим.

Отварную говядину нарезаем соломкой или небольшими кусочками. Соединяем редьку, мясо и теплый лук, заправляем сметаной или майонезом (или их смесью), аккуратно перемешиваем. Яйца нарезаем дольками или кубиками и добавляем в салат или выкладываем сверху при подаче — так он выглядит особенно аппетитно.

