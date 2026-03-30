Беру яблоко и быструю овсянку — пеку «пухлый» пирог без муки: не шарлотка, а нежнее и ароматнее

Беру яблоко, овсянку и яйца — и пеку пирог без муки, который получается пушистым, воздушным и таким ароматным, что вся семья сбегается на кухню.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, чуть влажная текстура, кусочки сочного яблока с корицей, а главное — ни грамма муки, только польза.

Для приготовления вам понадобится: 1 большое яблоко, 5 столовых ложек овсяных хлопьев (быстрого приготовления), 2 яйца, 50 г сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка корицы, 2 столовые ложки растительного масла, щепотка соли. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной пены.

Добавьте растительное масло, овсяные хлопья, разрыхлитель и корицу, перемешайте. Яблоко очистите от кожуры, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками, добавьте в тесто. Форму для выпечки смажьте маслом, присыпьте мукой или манкой, выложите тесто, разровняйте. Выпекайте при 180°С 25–30 минут до золотистого цвета и сухой лучины. Подавайте теплым с чаем, медом или сметаной — этот десерт станет вашим любимым.

