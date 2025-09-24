Беру яблоки и заворачиваю в тесто — самая ленивая шарлотка, зато вкус — лучше любого торта

Слоеная шарлотка с яблоками и изюмом представляет собой изысканный вариант классического пирога, который сочетает нежность слоеного теста и сочность фруктовой начинки. Это блюдо отличается хрустящей текстурой и насыщенным яблочным вкусом с тонкими нотками изюма. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот десерт идеальным выбором для любого случая.

Для приготовления потребуется: 500 граммов готового слоеного теста, 5-6 кисло-сладких яблок, 100 граммов изюма, 100 граммов сахара, 1 чайная ложка корицы, 50 граммов сливочного масла и 1 яйцо для смазывания. Яблоки очищают от кожуры и семян, нарезают тонкими дольками. Изюм заливают кипятком на 10 минут, затем просушивают. Слоеное тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной 3-4 миллиметра. Яблоки смешивают с изюмом, сахаром и корицей. Начинку выкладывают на одну половину теста, сверху распределяют кусочки сливочного масла. Второй половиной теста накрывают начинку, края тщательно защипывают. Поверхность смазывают взбитым яйцом и делают несколько надрезов для выхода пара. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета.

