Как избавиться от сквозняков без ремонта: простой способ с хвойной подушкой, который сработает даже зимой

Зимой сквозящие окна становятся настоящей проблемой — холодный воздух проникает в дом и делает пребывание в комнате некомфортным. Но даже без капитального ремонта можно быстро и бюджетно решить эту задачу.
Секрет — в самодельной подушке от сквозняков. Справиться с её созданием сможет каждый, ведь потребуется минимум материалов и времени.
Что понадобится:
- плотная ткань (фланель или любая тёплая);
- застёжка-молния;
- свежая сосновая хвоя.
Как сделать подушку от сквозняков
Шаг 1. Вырежьте из ткани прямоугольник и сшейте его в виде длинной «колбаски». Длина подушки зависит от размера подоконника. Можно сделать сразу несколько.
Шаг 2. Вшейте с одного конца молнию — это позволит легко менять наполнитель и стирать ткань.
Шаг 3. Плотно набейте подушку хвоей. Осенью её легко собрать в парке или лесу во время прогулки.
Как использовать
Готовую подушку положите вдоль подоконника, закрыв стык с рамой. Именно в этих местах чаще всего появляются сквозняки.
Хвоя надёжно блокирует поток холодного воздуха и наполняет комнату свежим ароматом леса. Наполнитель стоит менять по мере высыхания.
Такое простое решение помогает сохранить тепло в доме без дополнительных затрат и сложных ремонтов.
