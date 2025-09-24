Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 05:31

Как избавиться от сквозняков без ремонта: простой способ с хвойной подушкой, который сработает даже зимой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зимой сквозящие окна становятся настоящей проблемой — холодный воздух проникает в дом и делает пребывание в комнате некомфортным. Но даже без капитального ремонта можно быстро и бюджетно решить эту задачу.

Секрет — в самодельной подушке от сквозняков. Справиться с её созданием сможет каждый, ведь потребуется минимум материалов и времени.

Что понадобится:

  • плотная ткань (фланель или любая тёплая);
  • застёжка-молния;
  • свежая сосновая хвоя.

Как сделать подушку от сквозняков

Шаг 1. Вырежьте из ткани прямоугольник и сшейте его в виде длинной «колбаски». Длина подушки зависит от размера подоконника. Можно сделать сразу несколько.

Шаг 2. Вшейте с одного конца молнию — это позволит легко менять наполнитель и стирать ткань.

Шаг 3. Плотно набейте подушку хвоей. Осенью её легко собрать в парке или лесу во время прогулки.

Как использовать

Готовую подушку положите вдоль подоконника, закрыв стык с рамой. Именно в этих местах чаще всего появляются сквозняки.

Хвоя надёжно блокирует поток холодного воздуха и наполняет комнату свежим ароматом леса. Наполнитель стоит менять по мере высыхания.

Такое простое решение помогает сохранить тепло в доме без дополнительных затрат и сложных ремонтов.

