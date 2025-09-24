Сливы в новом формате: быстрый десерт с камамбером и винным соусом, который удивит ресторанным вкусом

Обычные сезонные сливы можно превратить в утончённый десерт уровня ресторана. Блюдо готовится всего за 10 минут, а результат порадует богатым вкусом и эффектной подачей.
Ингредиенты:
- сливы — 8–10 штук;
- грецкие орехи (половинки) — 8–10;
- камамбер — 150–200 г;
- мед — 2–3 ст. ложки;
- оливковое масло — 1 ст. ложка;
- сахар — 1 ст. ложка;
- красное сухое вино — 200 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- розмарин — 1 веточка;
- кукурузный крахмал — 1 ч. ложка;
- холодная вода — 1 ст. ложка;
- свежий тимьян для украшения;
- морская соль — щепотка;
- по вкусу: перец халапеньо.
Как приготовить
Шаг 1. Подготовка слив.
Вымойте плоды, обсушите и аккуратно разрежьте пополам. Удалите косточки, стараясь сохранить форму.
Шаг 2. Начинка.
В каждую половинку положите ядро грецкого ореха, сверху кубик камамбера и, при желании, тонкий кусочек халапеньо для пикантности.
Шаг 3. Запекание.
Разогрейте духовку до 230 °C. Выложите сливы на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Сбрызните оливковым маслом и медом. Запекайте 5–7 минут, пока сыр не расплавится.
Шаг 4. Соус.
В сотейнике растопите сахар до карамельного оттенка. Добавьте чеснок и розмарин, затем тонкой струйкой влейте вино. Уварите жидкость вдвое. Процедите соус, верните на огонь, добавьте щепотку соли. Разведите крахмал в холодной воде, влейте в соус и доведите до лёгкого загустения.
Финальный штрих.
Выложите горячие сливы на тарелку, полейте винным соусом и украсьте свежим тимьяном.
Этот десерт сочетает сладость фруктов, нежность сыра и изысканный аромат вина — идеальный способ удивить гостей и разнообразить привычное меню.
