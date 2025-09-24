Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 06:32

Сливы в новом формате: быстрый десерт с камамбером и винным соусом, который удивит ресторанным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычные сезонные сливы можно превратить в утончённый десерт уровня ресторана. Блюдо готовится всего за 10 минут, а результат порадует богатым вкусом и эффектной подачей.

Ингредиенты:

  • сливы — 8–10 штук;
  • грецкие орехи (половинки) — 8–10;
  • камамбер — 150–200 г;
  • мед — 2–3 ст. ложки;
  • оливковое масло — 1 ст. ложка;
  • сахар — 1 ст. ложка;
  • красное сухое вино — 200 мл;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • розмарин — 1 веточка;
  • кукурузный крахмал — 1 ч. ложка;
  • холодная вода — 1 ст. ложка;
  • свежий тимьян для украшения;
  • морская соль — щепотка;
  • по вкусу: перец халапеньо.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовка слив.
Вымойте плоды, обсушите и аккуратно разрежьте пополам. Удалите косточки, стараясь сохранить форму.

Шаг 2. Начинка.
В каждую половинку положите ядро грецкого ореха, сверху кубик камамбера и, при желании, тонкий кусочек халапеньо для пикантности.

Шаг 3. Запекание.
Разогрейте духовку до 230 °C. Выложите сливы на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Сбрызните оливковым маслом и медом. Запекайте 5–7 минут, пока сыр не расплавится.

Шаг 4. Соус.
В сотейнике растопите сахар до карамельного оттенка. Добавьте чеснок и розмарин, затем тонкой струйкой влейте вино. Уварите жидкость вдвое. Процедите соус, верните на огонь, добавьте щепотку соли. Разведите крахмал в холодной воде, влейте в соус и доведите до лёгкого загустения.

Финальный штрих.
Выложите горячие сливы на тарелку, полейте винным соусом и украсьте свежим тимьяном.

Этот десерт сочетает сладость фруктов, нежность сыра и изысканный аромат вина — идеальный способ удивить гостей и разнообразить привычное меню.

Ранее сообщалось, что, когда выпечка остаётся плоской, а булочки тяжёлыми, виноваты не только рецепты. Малейшие промахи в работе с тестом могут перечеркнуть все старания.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
