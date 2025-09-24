Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News признался, что был «немного удивлен» заявлением американского коллеги Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к границам февраля 2022 года. Президент США высказал эту позицию после встречи с украинским лидером на Генассамблее ООН.

Да, я немного удивлен, — сказал Зеленский.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции выразил уверенность, что на территории Украины нужно провести президентские выборы. Он указал, что Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки со стороны граждан страны. Кроме того, политика разочаровало то, что Киев остался недоволен переговорами США и РФ в Эр-Рияде.

До этого сообщалось, что Трампа разочаровало в Украине то, что Киев мог решить конфликт с помощью диалога в течение трех лет. Однако это время было упущено, что привело и к территориальным потерям, к разрушениям городов и к гибели населения. При этом сейчас киевские власти высказывают недовольство из-за того, что им не нашлось места за столом переговоров. Трамп посчитал эти обвинения необоснованными.

