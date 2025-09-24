Кондитеры пожаловались на инфляцию

В России вырасли цены на ингредиенты для кондитерских изделий, сообщала вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова. По ее словам, переданным НСН, подорожал не только вафельный жир, но и яблочное пюре, орехи и замороженные фрукты из-за плохого урожая.

Мы не можем прогнозировать цены на продукцию. Мы же потребители жиров и для нас это чаще всего сюрприз, когда нам присылают прайс-лист и говорят, что со следующей недели что-то подорожает на 5%. А со следующей еще на 5% и так далее. Начал расти курс доллара – обязательно сейчас пришлют изменения. Инфляция идет постоянно, — заявила она.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал, что в октябре россиян ожидает рост цен на овощи, не входящие в борщевой набор. По его словам, огурцы и помидоры подорожают на 8–15%. При этом стоимость кабачков, баклажанов и перца увеличится как минимум на 35–40%, считает эксперт.