Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда

Совет Федерации назначил на должность главы Верховного суда России Игоря Краснова, передает корреспондент NEWS.ru. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты. Заслуженный юрист РФ пообещал служить государству во время рассмотрения его кандидатуры.

Свой переход на должность председателя Верховного суда Российской Федерации я рассматриваю как продолжение служения законности. Буду действовать в интересах государства, общества и людей в соответствии с законом, — подчеркнул он.

Также Краснов заверил, что на соответствующей должности продолжит взаимодействовать с Совфедом. В частности, по его словам, Верховный суд наделен правом законодательной инициативы и является значимым автором в нормотворческом процессе.

Мы будем конструктивно взаимодействовать с сенаторами, депутатами в интересах общества и людей, — отметил новый глава ВС.

25 августа текущего года стало известно, что Краснов подал заявление на вакантную должность председателя ВС и стал единственным кандидатом на этот пост. 15 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить его председателем Верховного суда.

До Краснова на этом посту находилась Ирина Подносова. О ее смерти стало известно утром 22 июля. По данным СМИ, Подносова боролась с онкологическим заболеванием.

Она была назначена на должность главы ВС 17 апреля 2024 года. Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и была однокурсницей президента РФ Владимира Птуина.

