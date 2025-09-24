«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности

В скором времени американский президент Дональд Трамп вернется из «альтернативной реальности», где Россия проигрывает Украине, и предложит украинскому президенту Владимиру Зеленскому подписать капитуляцию, заявил Дмитрий Медведев.

Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернется. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию, — отметил он.