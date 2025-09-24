Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 09:30

На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции

ЗАЭС: ВСУ ежедневно обстреливают район электростанции и Энергодар

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

ВСУ ежедневно обстреливают район расположения ЗАЭС и Энергодар, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС не нарушены.

Обстрелы ВСУ в районе расположения ЗАЭС и города Энергодара осуществляются в ежедневном режиме, — рассказала Яшина.

Ранее представители ЗАЭС заявили, что на электростанции отключена последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения 750 кВ «Днепровская» из-за огневого воздействия ВСУ. По их информации, работа оборудования контролируется, радиационный фон остается в пределах нормы.

До этого директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что станция может остаться без энергоснабжения при целенаправленных атаках ВСУ на критически важные объекты. Он отметил, что персонал готов к любым потенциальным угрозам и контролирует ситуацию на объекте. Черничук добавил, что АЭС имеет запасы дизельного топлива для генераторов, которых хватит на месяц в случае повторной потери внешнего электроснабжения.

Россия
Запорожская область
ЗАЭС
Украина
ВСУ
обстрелы
