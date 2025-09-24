Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 07:30

«Крутые, как обрыв»: военэксперт о неочевидной цели отправки ВСУ за границу

Военэксперт Дандыкин: Зеленский узаконил отправку ВСУ за границу из-за амбиций

Военнослужащие ВСУ

Чрезмерные амбиции президента Украины Владимира Зеленского являются ключевой причиной его решения узаконить отправку подразделений ВСУ за границу, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинским лидером движет поддержка со стороны европейских стран.

ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины. — NEWS.ru) и сам Зеленский используют все возможные способы, чтобы показать нам фигу и обозначить, что они такие крутые, как обрыв. Они уже учат, как воевать, в Европе. Учат Польшу, которая дает им оружие и все остальное. То есть амбиции главаря киевского режима имеют место быть, но это поддерживается прежде всего Великобританией. Наверное, и другими странами — Германией, Францией, — высказался Дандыкин.

По словам эксперта, российские корабли Черноморского флота сейчас не могут вернуться в свое привычное место службы, поскольку они выполняют задачи на Балтике. Там, по его словам, остались суда, которые были частью эскадры в начале специальной военной операции.

Украина, по крайней мере Зеленский, считает себя бронежилетом Европы. Почему бы не показаться под флагом ВСУ на Балтике или в Средиземном море? Ведь им никто не закрыл Гибралтар. Закрыты проливы Дарданеллы и Босфор, — добавил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что нехватка топлива на Украине может серьезно затруднить снабжение ВСУ боеприпасами, техникой и живой силой. По его мнению, дефицит горючего окажет прямое влияние на способность украинской армии вести активные боевые действия.

