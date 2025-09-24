Киев всеми силами создает «кровавый фон» проходящей в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, так как за прошедшие трое суток было убито 14 мирных жителей и 103 ранено, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно не мирное урегулирование конфликта, а новые поставки оружия и деньги.

Киев всеми силами создает «кровавый фон» к начавшейся неделе высокого уровня в ГА ООН и участию в нем Зеленского. <…> Ни переговоры, ни урегулирование украинскому диктатору не нужны. Он приехал в Нью-Йорк выпрашивать деньги и оружие на продолжение кровопролития, — написал Мирошник.

Также постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по словам постоянного представителя России при ООН, Украина должна показать на переговорах с Россией.