Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:49

В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН

Мирошник: Генассамблея ООН проходит на фоне убийств и ранений мирных жителей

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев всеми силами создает «кровавый фон» проходящей в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, так как за прошедшие трое суток было убито 14 мирных жителей и 103 ранено, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно не мирное урегулирование конфликта, а новые поставки оружия и деньги.

Киев всеми силами создает «кровавый фон» к начавшейся неделе высокого уровня в ГА ООН и участию в нем Зеленского. <…> Ни переговоры, ни урегулирование украинскому диктатору не нужны. Он приехал в Нью-Йорк выпрашивать деньги и оружие на продолжение кровопролития, — написал Мирошник.

Также постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по словам постоянного представителя России при ООН, Украина должна показать на переговорах с Россией.

Россия
МИД РФ
Родион Мирошник
ООН
Генассамблея ООН
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие наушники вреднее всего для слуха
В Кремле назвали место России в обеспечении безопасности Европы
Россиянам рассказали, почему нельзя спать в контактных линзах
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.