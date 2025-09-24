В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров

В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров, заявил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей покинуть пляжи.

Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК), — написал Кравченко.

Градоначальник посоветовал жителям первой береговой линии при включении сирен «Внимание всем!» не находиться на открытом пространстве, а дома не подходить к окнам. Кравченко также призвал сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, инцидент произошел в северо-западной части Черного моря.

До этого стало известно, что российские специалисты разработали систему модульных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами. Система была представлена в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. В состав модуля входят плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь.