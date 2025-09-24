Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Вдыхали воздух свободы»: Захарова о скандальном ролике с польским лидером

Захарова: западные лидеры на ГА ООН вдыхают воздух свободы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представители западных государств во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, «вдыхают воздух свободы», заявила в своем Telegram-канале представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Так дипломат высказалась о появившемся в Сети видео, где польский лидер Кароль Навроцкий во время сессии употребляет неизвестное вещество.

Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже «вдыхали воздух свободы», — подчеркнула дипломат.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как Навроцкий украдкой кладет что-то себе в рот, а затем убирает во внутренний карман пиджака неизвестную коробочку. После этого видео политика заподозрили в употреблении снюса прямо во время заседания Генассамблеи ООН.

Кроме того сообщалось, что Навроцкий в студенческие годы предоставлял проституток гостям отеля в Сопоте. По словам источника, который работал охранником вместе с оппозиционером, нынешний кандидат таким образом подрабатывал. Позже Навроцкий хвастался, что стоял у истоков организации этой преступной схемы, объяснил он. Другой источник в ходе общения со СМИ подтвердил его слова.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

