Хирург раскрыла, в каких случаях нужно менять грудные импланты

Прорыв жидкой части импланта является веским поводом для его замены, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, врачи дают на свою работу пожизненную гарантию, однако неправильно подобранный размер может спровоцировать повторное вмешательство.

Импланты имеют пожизненный срок гарантии. Их целостность гарантирует высокое качество силикона. Кроме того, все импланты всегда проходят проверку на прочность — они, действительно, ударопрочные. Но иногда пациенту нужно быть готовым к повторному вмешательству. Бывает и так, что если в маленький карман сразу установить большой имплант, то он трется, — пояснила Абдулаева.

Специалист подчеркнула, что это может вызвать разрыв оболочки импланта и его выход наружу в капсулу. Поэтому, по ее словам, при работе с пациентом врач сразу предупреждает о том, что импланты устанавливаются временно и в будущем могут быть заменены.

Рассмотрим следующую ситуацию: если нерожавшая женщина с маленьким количеством покрывной ткани, например, сразу хочет большой имплант, такой запрос с первого раза выполнить не удастся. Почему? Сначала ей нужно установить имплант соизмеримой ширины. Другими словами, при маленькой груди сперва требуется соответствующий маленький имплант. Зато через пару лет женщине можно смело установить имплант побольше, и тогда речь идет о повторном хирургическом вмешательстве, — заключила хирург.

Ранее Абдулаева заявила, что установка грудных имплантов — это безопасная и долгосрочная процедура. Она подчеркнула, что пациенту необходимо лишь ежегодно проходить ультразвуковое исследование для предотвращения разрыва имплантов.