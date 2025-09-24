Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 07:15

Диетические сырники с бананом — сладкий завтрак без лишних калорий

Диетические сырники: быстрый рецепт Диетические сырники: быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырники не обязательно должны быть калорийным десертом: этот вариант с бананом сочетает нежный вкус творога и сладость фруктов без излишней тяжести. Такой завтрак готовится быстро и подойдет даже тем, кто старается придерживаться здорового питания.

Возьмите 300 г нежирного творога, разомните его вилкой или протрите через сито, чтобы масса стала однородной. Добавьте одно яйцо, щепотку соли и 1–2 ч. л. сахара или заменителя по вкусу.Банан очистите и измельчите, аккуратно добавьте в творожную смесь. Если масса получается жидковатой, подсыпьте немного овсяной или рисовой муки.

Сформируйте небольшие лепешки, обваляйте их в муке и выложите на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой корочки.

  • Совет: подавайте с нежирным йогуртом или ягодным соусом — так они будут еще полезнее и вкуснее.

Читайте также: творожная запеканка с вишней — отличный вариант для здорового перекуса.

