Диетические сырники с бананом — сладкий завтрак без лишних калорий

Сырники не обязательно должны быть калорийным десертом: этот вариант с бананом сочетает нежный вкус творога и сладость фруктов без излишней тяжести. Такой завтрак готовится быстро и подойдет даже тем, кто старается придерживаться здорового питания.

Возьмите 300 г нежирного творога, разомните его вилкой или протрите через сито, чтобы масса стала однородной. Добавьте одно яйцо, щепотку соли и 1–2 ч. л. сахара или заменителя по вкусу.Банан очистите и измельчите, аккуратно добавьте в творожную смесь. Если масса получается жидковатой, подсыпьте немного овсяной или рисовой муки.

Сформируйте небольшие лепешки, обваляйте их в муке и выложите на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой корочки.

Совет: подавайте с нежирным йогуртом или ягодным соусом — так они будут еще полезнее и вкуснее.

