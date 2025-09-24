Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 07:33

В Британии обвинили фон дер Ляйен в эскапизме из-за происходящего в России

Аналитик Меркурис: фон дер Ляйен живет в выдуманном мире, где РФ близка к краху

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

Российская экономика хорошо себя демонстрирует вопреки санкционному давлению Запада и обратным заявлениям председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис. Как обратил внимание эксперт, даже настроенный против России журнал Economist опубликовал статью о ее нормальном состоянии.

Они понимают, что она не находится на грани краха или чего-то близкого к этому. И они также признают: реальная заработная плата растет — что идет врозь с утверждениями Урсулы об осажденной санкциями экономике. Поэтому Урсула живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе. Или ситуацию в России, где повышается уровень жизни, — отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен полностью прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году. Председатель Европейской комиссии пришла к соответствующему выводу после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Британии обвинили фон дер Ляйен в эскапизме из-за происходящего в России
