Беру тунец и свежий огурец — собираю пряный салат, который затмит и шубу, и оливье

На нарезку и смешивание этого салата трачу от силы 5 минут. За это время азиатская заправка с имбирем и кунжутным маслом превращает обычные консервы в ресторанную закуску, от которой не оторваться.

Что понадобится

Тунец в собственном соку — 200 г, дайкон — 150 г, огурец свежий — 1 шт., майонез — 2 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., рисовый уксус — 1 ч. л., кунжут — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Дайкон и огурец нарезаю тонкой соломкой. С тунца сливаю жидкость, разминаю вилкой. Смешиваю майонез, соевый соус и рисовый уксус — это заправка.

В глубокой миске соединяю тунец, дайкон, огурец, поливаю заправкой и перемешиваю. Даю постоять 2–3 минуты, посыпаю кунжутом и подаю. Идеально для сытного ланча без тепловой обработки.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
