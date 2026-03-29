29 марта 2026 в 07:45

Беру полкило печенки и пеку гору блинчиков с начинкой — нежная закуска, которую съедают первой

Стоит поставить на стол — и через пару минут уже пустая тарелка. Проверено не раз. Это не просто блинчики, а полноценная закуска: мягкие, воздушные печеночные основы и сочная ароматная начинка внутри. Такой вариант отлично подходит и на каждый день, и на праздничный стол.

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, молоко — 150 мл, лук — 1–2 шт., яйца — 3 шт., мука — 3–4 ст. л., соль — 1/2 ч. л., сливочное масло — 70–100 г, растительное масло — для жарки. Для начинки: морковь — 2 шт., грибы — 300 г, плавленый сыр — 2 шт., майонез — 3–4 ст. л., соль, перец, зелень — по вкусу.

Печень очищают, пропускают через мясорубку вместе с луком и дополнительно пробивают блендером — так тесто получается особенно нежным. Добавляют яйца, молоко, муку, мягкое сливочное масло и соль, хорошо перемешивают до однородной массы и оставляют на 10–15 минут. Из полученного теста жарят тонкие блинчики на разогретой сковороде.

Для начинки морковь натирают и тушат до мягкости, грибы обжаривают до готовности. Все смешивают с тертым плавленым сыром, майонезом, специями и зеленью. На каждый блинчик выкладывают начинку, сворачивают рулетом и убирают в холодильник примерно на час. Перед подачей нарезают аккуратными кусочками.

Нежные клецки из печени — мой секрет идеального супа. Заменит и первое, и второе
Ольга Шмырева
