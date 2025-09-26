Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:11

Беру побольше плавленого сыра и готовлю вкуснейшую намазку — лучший перекус за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Намазка из плавленого сыра с чесноком и укропом представляет собой простую и экономичную закуску, которая сочетает нежность сыра и пикантность чеснока. Это блюдо готовится за несколько минут и становится идеальным решением для быстрого перекуса или внезапного прихода гостей. Сочетание доступных ингредиентов и быстрота приготовления делают эту намазку популярным выбором для студентов и занятых людей.

Для приготовления потребуется: 200 г плавленого сыра, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок свежего укропа, 3 столовые ложки сметаны или майонеза, соль и перец по вкусу. Сыр натирают на мелкой терке или разминают вилкой. Чеснок пропускают через пресс, укроп мелко шинкуют. Все ингредиенты смешивают в глубокой миске, добавляют сметану для пластичности, солят и перчат по вкусу. Тщательно перемешивают до однородной консистенции. Секрет идеальной намазки заключается в использовании качественного плавленого сыра — он должен быть мягким и пластичным. Для пикантности можно добавить щепотку паприки или молотого кориандра. Готовую намазку хранят в холодильнике в закрытой емкости до 3 дней.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
рецепты
паштеты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.