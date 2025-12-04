Беру плавленый сыр и готовлю свинину на праздники: с такой шапочкой мясо будет суперсочным

Беру плавленый сыр и готовлю свинину на праздники! С такой шапочкой мясо будет суперсочным. Она создает эффект термоса, сохраняя все соки внутри мяса, одновременно образуя нежную сырную корочку.

Вам понадобится: 1 кг свиной шейки, 200 г плавленого кремообразного сыра, 2 луковицы, 2 яйца, 100 г майонеза, 150 г твердого сыра, соль, перец. Свинину нарежьте стейками толщиной 2–3 см, сделайте неглубокие надрезы по поверхности, отбейте, посолите и поперчите. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистости. На каждый стейк нанесите слой плавленого сыра, сверху выложите жареный лук. Для сырной шапочки смешайте тертый твердый сыр, майонез и сырые яйца. Аккуратно распределите смесь по каждому стейку. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки.

Вкус — сочная ароматная свинина с кремовой текстурой плавленого сыра, сладковатым луком и воздушной верхушкой. Это блюдо гарантированно вызовет восторг у всех гостей!

