02 декабря 2025 в 11:30

Необычный и очень вкусный салат «Гнездо»: хватит готовить надоевшие шубу и оливье, попробуйте этот незаезженный вариант

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Необычный и очень вкусный салат «Гнездо»: хватит готовить надоевшие шубу и оливье, попробуйте этот незаезженный вариант. Свежая хрустящая капуста, сладкая морковь, ароматная обжаренная свинина и яркая свёкла образуют красочное «гнездо», в центре которого ждёт своя награда — ложка аппетитного майонеза. При смешивании все текстуры и вкусы создают удивительно гармоничное и сытное блюдо, которое точно запомнится.

Для этого эффектного салата подготовьте: 300 г свиной вырезки, 1 банку консервированного зелёного горошка, 2-3 картофелины для фри, 1 отварную свёклу, 1 сырую морковь, 3-4 маринованных огурца, 200 г белокочанной капусты, 1 луковицу и майонез для подачи.

Начните с подготовки ингредиентов. Свёклу, сырую морковь и огурцы натрите на крупной тёрке в разные ёмкости. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами и ошпарьте кипятком, чтобы ушла горечь. Свинину нарежьте тонкой соломкой и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Картофель нарежьте очень тонкой соломкой и обжарьте во фритюре до хрустящего состояния. На большое плоское блюдо выложите все компоненты по кругу отдельными горками: свёклу, морковь, огурцы, капусту, лук, остывшую свинину, картофель фри и горошек. В центр поместите несколько ложек майонеза. Подавайте именно в таком виде, а перемешивайте уже за столом — в этом и заключается магия этого рецепта!

Ранее мы готовили «Снежную милю» на Новый год. Обалденный салат с копченой ноткой.

