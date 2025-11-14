Беру пачку творога и горстку муки — пеку слоеные лодочки с творогом и яблоками. Просто, вкусно и необычно

Знаете, иногда так хочется порадовать себя и близких чем-то простым, но в то же время волшебным. Слоеные лодочки с творогом и яблоком — именно такое блюдо. Они напоминают детство, бабушкину кухню и тот самый уют, когда дом наполняется ароматом выпечки. Хрустящее тесто, нежная творожная начинка с легкой кислинкой яблока — это сочетание никогда не надоедает. А готовятся они на удивление просто, даже если вы не большой любитель возиться с тестом.

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 300 г творога, 2 яблока, 2 яйца, 5 столовых ложек сахара и щепотка ванилина. Тесто раскатайте и нарежьте на квадраты. Творог разомните вилкой, смешайте с 2 ложками сахара и одним яйцом. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и смешайте с оставшимся сахаром. На каждый квадрат теста выложите творог, сверху — яблочную начинку. Края защипите, формируя лодочки. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте 20–25 минут при 180 градусах до золотистого цвета.

