08 апреля 2026 в 10:00

Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через полчаса на столе ароматное печенье: нежное и мягкое

Фото: D-NEWS.ru
Из моркови и овсянки готовлю печенье, смешиваю — и сразу в духовку. Вкус впечатляет — оно просто тает во рту, а готовится настолько просто, что справится даже тот, кто никогда не пек.

Беру морковь, овсяные хлопья, мед и корицу — и через 20 минут на столе золотистое мягкое печенье, которое идеально подходит к чаю, кофе или просто как полезный перекус.

Получается обалденная вкуснятина: слегка хрустящее снаружи, нежное и влажное внутри, с ароматом корицы и меда, а кусочки изюма добавляют приятную сладость.

Для приготовления вам понадобится: 1/2 стакана овсяных хлопьев, 150 г моркови, 100 г муки, 2 столовые ложки меда, 50 г изюма, 1 столовая ложка разрыхлителя, 2 столовые ложки сахара, 50 мл подсолнечного масла, 1 столовая ложка корицы. Морковь натрите на мелкой терке. В миске смешайте овсяные хлопья, муку, разрыхлитель, сахар и корицу. Добавьте натертую морковь, изюм, мед и масло.

Тщательно перемешайте до однородности. Сформируйте небольшое печенье ложкой, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или остывшим — это печенье остается мягким и на следующий день.

Проверено редакцией
Общество
морковь
печенье
рецепты
Пасха
Мария Левицкая
