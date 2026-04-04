04 апреля 2026 в 07:01

Эти морковные котлеты — гениальное решение для постного стола. Никаких яиц, только хрустящая манная корочка и сладкая сердцевина

Постное меню — это не ограничение, а творческий вызов. Эталонный пример — нежные морковные котлеты, где всего два основных ингредиента, работая в тандеме, рождают блюдо с гармоничным вкусом и соблазнительным ароматом.

Что понадобится

Морковь — 500 г, манная крупа — 80 г, сахар — 1-2 ст. л., соль — по вкусу, растительное масло для жарки — 3-4 ст. л.

Как готовлю

Очищенную и крупно нарезанную морковь залейте в кастрюле горячей водой, слегка подсолите и отварите после закипания 15 минут на среднем огне до состояния альденте.

Дайте остыть, затем измельчите на средней терке. В морковную массу добавьте сахар, соль и 60 г манной крупы, тщательно перемешайте. Накройте миску и оставьте на 15 минут для набухания манки — масса заметно загустеет.

Из полученного «фарша» сформируйте котлеты, слегка приплюсните и обваляйте в оставшейся манке. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне примерно по 5 минут с каждой стороны до образования румяной корочки.

Подавайте горячими со сметаной, постным майонезом, медом или ягодным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

Дмитрий Демичев
