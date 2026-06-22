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22 июня 2026 в 10:35

Беру нечищенную молодую картошку, яйца и пучок лука: готовлю «по-деревенски» — классное блюдо для летнего сезона

Фото: D-NEWS.ru
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Как только появляется молодая картошка, это блюдо сразу возвращается в наше меню. Простые продукты, минимум хлопот и тот самый вкус, который многие помнят с детства. Но в этом варианте есть небольшой секрет: к горячему картофелю добавляется нежная заправка из сметаны, творожного сыра и чеснока.

Получается намного интереснее обычной вареной картошки.

Для приготовления вам понадобится: молодая картошка — 500 г, яйца — 3 шт., зеленый лук — 30 г, сливочное масло — 20 г, сметана — 1 ст. л., творожный сыр — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — 5 г.

Молодую картошку тщательно вымойте щеткой и отварите в подсоленной воде до мягкости, не очищая от кожуры. Яйца сварите вкрутую и нарежьте крупными кусочками. В небольшой миске смешайте сметану, творожный сыр и пропущенный через пресс чеснок.

Готовый картофель слейте и сразу переложите в глубокую миску. Добавьте сливочное масло и аккуратно перемешайте, чтобы оно растаяло. Затем выложите чесночно-сливочную заправку и еще раз осторожно перемешайте. Добавьте яйца и мелко нарезанный зеленый лук. Попробуйте на соль и сразу подавайте к столу, пока картошка остается горячей.

Личный опыт

Такой вариант автор Ольга Шмырева знает давно с деревенского лета у бабушки. Теперь готовлю ее именно так, добавляя творожный сыр. Он делает соус более нежным, чеснок добавляет аромат, а зеленый лук отлично дополняет вкус.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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