Беру масло и шоколад — и пеку кладкаку: шведский пирог вкуснее и нежнее брауни

Беру масло, яйца и шоколад — и пеку шведский пирог с жидкой серединкой, который покоряет всех с первого куска.

Получается обалденная вкуснятина: тонкая хрустящая корочка снаружи и тягучая, нежная шоколадная лава внутри, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 100 г сливочного масла, 200 г темного шоколада, 2 яйца, 200 г сахара, 100 г муки, щепотка соли. Шоколад и масло растопите на водяной бане. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, влейте растопленный шоколад, аккуратно перемешайте.

Всыпьте муку и соль, перемешайте до однородности. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой, вылейте тесто. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут — края должны схватиться, а середина остаться слегка жидкой. Дайте пирогу остыть 10 минут, затем подавайте теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками. Этот десерт выглядит как ресторанный шедевр, а готовится проще некуда.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.