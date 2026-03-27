Беру масло и шоколад — и пеку кладкаку: шведский пирог вкуснее и нежнее брауни

Беру масло, яйца и шоколад — и пеку шведский пирог с жидкой серединкой, который покоряет всех с первого куска.

Получается обалденная вкуснятина: тонкая хрустящая корочка снаружи и тягучая, нежная шоколадная лава внутри, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 100 г сливочного масла, 200 г темного шоколада, 2 яйца, 200 г сахара, 100 г муки, щепотка соли. Шоколад и масло растопите на водяной бане. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, влейте растопленный шоколад, аккуратно перемешайте.

Всыпьте муку и соль, перемешайте до однородности. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой, вылейте тесто. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут — края должны схватиться, а середина остаться слегка жидкой. Дайте пирогу остыть 10 минут, затем подавайте теплым с шариком мороженого или взбитыми сливками. Этот десерт выглядит как ресторанный шедевр, а готовится проще некуда.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка
Общество
На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка
Никаких больше сырников и хачапури. Смешала муку с молоком — и в духовку: фытыр получается слоистым, хрустящим и тает во рту
Общество
Никаких больше сырников и хачапури. Смешала муку с молоком — и в духовку: фытыр получается слоистым, хрустящим и тает во рту
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут
Семья и жизнь
Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Общество
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Мария Левицкая
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

