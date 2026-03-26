Никаких больше сырников и хачапури. Смешала муку с молоком — и в духовку: фытыр получается слоистым, хрустящим и тает во рту

Беру муку, масло и молоко — и готовлю фытыр, египетский пирог с нежнейшим кремом, который влюбляет в себя с первого куска. Получается обалденная вкуснятина: воздушное слоистое тесто, пропитанное маслом, хрустящая корочка и бархатный молочный крем магалябия, который тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — стакан теплого молока, 0,5 чайной ложки сухих дрожжей, яйцо, 2,5–3 стакана муки, 200–250 г сливочного масла; для крема — яйцо, стакан сахара, 3 столовые ложки кукурузного крахмала, 2 стакана молока, ванилин; для смазки — желток и сахарная пудра. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Растопите масло, раскатайте тесто в пласт, смажьте маслом, сверните рулетом, затем улиткой, уберите в холодильник на 30 минут. Для крема смешайте яйцо, сахар, крахмал, ванилин, влейте молоко, варите до загустения.

Охлажденное тесто раскатайте, выложите в форму, сверху распределите крем, накройте вторым пластом теста, защипните края, смажьте желтком. Выпекайте при 180 °С 30–35 минут. Готовый фытыр посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Общество
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Семья и жизнь
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Беру апельсин и масло — на Пасху пеку австрийский гугельхупф: нежнее кулича, ароматнее любого кекса
Общество
Беру апельсин и масло — на Пасху пеку австрийский гугельхупф: нежнее кулича, ароматнее любого кекса
Мария Левицкая
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

