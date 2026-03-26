Полуголый водитель специально сбил пешехода и отпинал его после ДТП В Уфе пьяный водитель намеренно сбил пешехода из-за замечания

Пьяный водитель на Skoda сбил пешехода в Уфе, а затем набросился на него с кулаками, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, причиной таких действий стало замечание пешехода в сторону водителя. Инцидент произошел во дворах микрорайона Шакша.

Как отмечает канал, водитель вышел из иномарки и стал избивать уже лежачего и травмированного местного жителя. Люди, ставшие свидетелями жестокой расправы над уфимцем, вступились за него, и только после этого нападавший перестал наносить удары. Пострадавший находится в больнице, водителя задержали прибывшие на вызов полицейские.

До этого в Иркутске задержали водителя, скрывшегося после аварии. Он находился в сильном алкогольном опьянении. Показатели алкотестера оказались крайне высокими и превысили допустимую норму почти в 28 раз. Мужчина проигнорировал дорожный знак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Ранее смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя произошло во Владивостоке. В региональном УМВД сообщили, что мужчина без прав, находившийся в состоянии опьянения, сбил пожилого пешехода. Задержанный уже неоднократно нарушал правила дорожного движения.