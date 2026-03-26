Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 13:55

Терапевт рассказала о продуктах, разрушающих здоровье сосудов

Терапевт Перченко: фастфуд и жареная еда негативно влияют на здоровье сосудов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Фастфуд, жареная пища, колбаса, сосиски, сливочное масло и сливки негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, предупредила терапевт Елена Перченко. В беседе с «Радио 1» врач также предостерегла россиян от злоупотребления сладостями и хлебобулочными изделиями.

Опасны продукты с высоким содержанием насыщенных жиров — это колбаса, сосиски, сливочное масло, сыры, сливки. А также продукты с трансжирами — это фастфуд, жареные, обработанные продукты в масле. Сладости и хлебобулочные изделия чаще готовятся на маргарине. Эти трансжиры повышают уровень плохого холестерина и одновременно снижают уровень хорошего, — отметила Перченко.

Для поддержания здоровья врач посоветовала придерживаться средиземноморской диеты и ее аналогов. По ее словам, нужно добавлять в рацион больше клетчатки, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. При этом важно ограничить соль, простые углеводы и жиры.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что какао, пряности, орехи, сухофрукты и ягоды стимулируют выработку гормонов счастья, в том числе дофамина. По его мнению, сладости также отлично повышают настроение, несмотря на их вред.

продукты
диетологи
здоровье
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.