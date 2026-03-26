Что известно о выплатах по программе «Земский учитель» в приграничье

Что известно о выплатах по программе «Земский учитель» в приграничье Выплаты по программе «Земский учитель» в приграничье увеличат до 2 млн рублей

Выплаты по программе «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях увеличат до 2 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ. Отмечается, что нововведения вступят в силу с 2027 года.

С 2027 года выплаты по программе «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях планируется увеличить до 2 млн рублей, — сказано в сообщении.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо повысить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) для педагогов и медицинских работников. Согласно инициативе, итоговый показатель для этих категорий предлагается умножать на 1,5.

Кроме того, он сказал, что минимальный оклад педагога в России за одну ставку должен составлять 140 тыс. рублей. По убеждению политика, преподаватели как высококвалифицированные кадры должны получать вдвое больше среднего показателя по экономике. Парламентарий отметил, что в 2025 году средняя зарплата учителей насчитывала 56 тыс. рублей при нагрузке в 1,6 ставки, тогда как средний заработок по стране достиг 100 тыс. рублей.