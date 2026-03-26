Врач поделилась неочевидным способом похудения к лету

Худеть к лету можно прямо во время сна благодаря выработке гормонов, способствующих снижению веса, рассказала сомнолог Елена Царева. По ее словам, которые приводит «Радио 1», с физиологической точки зрения ночной отдых — это время голодания.

Теоретически с 7 часов вечера потребность в еде должна отпадать до пробуждения. 12 часов можно продержаться. Если после 7 часов вечера рацион составляет больше 25% от всей пищи, съеденной за сутки, то это уже патология — синдром ночной еды. Если вы поели перед сном, не вырабатываются гормоны для поддержания веса либо его снижения. Дети во сне растут, а взрослые худеют, — отметила Царева.

Она отметила, что только во время качественного отдыха можно похудеть без вреда здоровью. В связи с этим она посоветовала за два и даже три часа до сна убирать смартфоны и другие гаджеты. Так организму будет легче перейти в режим восстановления.

Ранее тренер Акулина Бахтурина заявила, что безопасный темп похудения составляет до килограмма в неделю. Она отметила, что для такого результата достаточно от трех до четырех тренировок в неделю длительностью от 30 до 45 минут.