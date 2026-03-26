26 марта 2026 в 15:09

«Ставим такую задачу»: Новак о статусе интеллектуальной собственности в РФ

Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Интеллектуальная собственность в России должна стать реальным экономическим активом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на съезде РСПП в Национальном центре «Россия». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сейчас этот механизм работает недостаточно эффективно.

Мы ставим такую задачу, чтобы интеллектуальная собственность стала полноценным экономическим активом. Мы видим, что этот инструмент еще слабо развит, — отметил он.

Новак отметил, что правительство уже провело стратегическую сессию, где обсуждались меры по борьбе с контрафактом, внедрению научных разработок в промышленность и созданию полного цикла «идея — готовый продукт». По его словам, множество патентов сегодня остаются невостребованными, поскольку просто не доходят до стадии производства.

Ранее Новак заявил о необходимости разработать предложения по стимулированию добычи газа независимыми компаниями на Дальнем Востоке. По его словам, вопрос касается и предприятий в Сибири. Новак также указал, что в этих регионах более высокая себестоимость добычи и транспортировки.

