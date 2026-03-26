Тегеран выдвинул Вашингтону жесткий ультиматум по переговорам Резаи: Иран должен вести переговоры с США при помощи ракет

Вашингтону следует сдаться в противостоянии с Тегераном, написал представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахим Резаи в соцсети Х. Он также призвал вести переговоры с противником с помощью ракет.

Позвольте ракетам вести переговоры с Трампом. Безусловно, в этой битве именно США должны признать поражение, — написал Резаи.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что расправы США и Израиля над лидерами других государств представляют собой преступление, которое не может остаться без возмездия. По словам дипломата, Тегеран в данном вопросе не полагается на международное правосудие и оставляет за собой право на самостоятельный ответ.

Кроме того, командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции. Войска Исламской Республики готовы к любому развитию событий, подчеркнул он.