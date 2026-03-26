26 марта 2026 в 13:51

Тегеран выдвинул Вашингтону жесткий ультиматум по переговорам

Резаи: Иран должен вести переговоры с США при помощи ракет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вашингтону следует сдаться в противостоянии с Тегераном, написал представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахим Резаи в соцсети Х. Он также призвал вести переговоры с противником с помощью ракет.

Позвольте ракетам вести переговоры с Трампом. Безусловно, в этой битве именно США должны признать поражение, — написал Резаи.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что расправы США и Израиля над лидерами других государств представляют собой преступление, которое не может остаться без возмездия. По словам дипломата, Тегеран в данном вопросе не полагается на международное правосудие и оставляет за собой право на самостоятельный ответ.

Кроме того, командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции. Войска Исламской Республики готовы к любому развитию событий, подчеркнул он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Врач раскрыл, как решить проблему переедания ребенка из-за буллинга в школе
Иммунолог дал советы, как спастись в сезон аллергии
Врачи нашли связанный с алкоголем необычный симптом рака
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

