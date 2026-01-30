Беру лаваш, заливаю смесью яиц с луком и сыром — запекаю. «Ленивый» пирог-рулет: хрустит, как блинчики, и готовится за 20 минут

Беру лаваш, заливаю смесью яиц с луком и сыром — запекаю. «Ленивый» пирог-рулет: хрустит, как блинчики, и готовится за 20 минут

Беру лаваш, заливаю смесью яиц с луком и сыром — запекаю. «Ленивый» пирог-рулет: хрустит, как блинчики, и готовится за 20 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или лёгкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые слои лаваша и сочная, ароматная начинка из взбитых яиц с зелёным луком и тягучим расплавленным сыром.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших листа тонкого лаваша, 4 яйца, пучок зелёного лука, 100 г твёрдого сыра, соль, перец, 2 ст.л. сметаны или майонеза, растительное масло. Яйца взбейте с солью и перцем, добавьте мелко нарезанный лук и тёртый сыр. Лист лаваша смажьте сметаной, равномерно распределите половину яичной смеции. Плотно сверните рулетом. Повторите со вторым листом. Рулеты выложите швом вниз на смазанный маслом противень, слегка смажьте сверху маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до румяной корочки. Подавайте, нарезав порционными кусочками.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.