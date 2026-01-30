Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:35

Беру лаваш, заливаю смесью яиц с луком и сыром — запекаю. «Ленивый» пирог-рулет: хрустит, как блинчики, и готовится за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру лаваш, заливаю смесью яиц с луком и сыром — запекаю. «Ленивый» пирог-рулет: хрустит, как блинчики, и готовится за 20 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или лёгкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые слои лаваша и сочная, ароматная начинка из взбитых яиц с зелёным луком и тягучим расплавленным сыром.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших листа тонкого лаваша, 4 яйца, пучок зелёного лука, 100 г твёрдого сыра, соль, перец, 2 ст.л. сметаны или майонеза, растительное масло. Яйца взбейте с солью и перцем, добавьте мелко нарезанный лук и тёртый сыр. Лист лаваша смажьте сметаной, равномерно распределите половину яичной смеции. Плотно сверните рулетом. Повторите со вторым листом. Рулеты выложите швом вниз на смазанный маслом противень, слегка смажьте сверху маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до румяной корочки. Подавайте, нарезав порционными кусочками.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про простой бутерброд! Готовлю сэндвич с тушенкой и салатом айсберг. Соус барбекю делает вкус потрясающим
Общество
Забудьте про простой бутерброд! Готовлю сэндвич с тушенкой и салатом айсберг. Соус барбекю делает вкус потрясающим
Вкусно и без мяса: весна на пороге и такие легкие салаты выручают — насытит витаминами и понравится всем
Общество
Вкусно и без мяса: весна на пороге и такие легкие салаты выручают — насытит витаминами и понравится всем
Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество
Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Семья и жизнь
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Общество
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
рецепты
рулеты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лучше бы молчал»: в Крыму ответили Гутерришу после заявления о регионе
В Кремле удивились заявлению Зеленского о встрече с Путиным в Москве
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного нашли за мусоркой после ограбления ресторана
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.