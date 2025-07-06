Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 18:18

Беру лаваш и пачку фарша — сытный обед в турецком стиле за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Берете лаваш и фарш — через 15 минут на столе ароматный обед в турецком стиле. Сочная мясная начинка с пряностями, хрустящий лаваш и томатный соус. Просто, сытно и очень вкусно.

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 350 г;
  • лаваш — 2 листа;
  • лук — 1 шт.;
  • перец — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • петрушка — 1 пучок;
  • паприка — 2 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Для соуса:

  • помидоры — 2 шт.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Обжарить фарш с луком, перцем и чесноком.
  2. Добавить паприку, петрушку, соль и перец.
  3. Помидоры без кожицы потушить с маслом для соуса.
  4. Завернуть начинку в лаваш, обжарить до хруста.

Подавать горячим с томатным соусом. Сытный, ароматный и простой — такой обед понравится всем!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
Турция
обеды
лаваш
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.