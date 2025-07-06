Беру лаваш и пачку фарша — сытный обед в турецком стиле за 15 минут

Берете лаваш и фарш — через 15 минут на столе ароматный обед в турецком стиле. Сочная мясная начинка с пряностями, хрустящий лаваш и томатный соус. Просто, сытно и очень вкусно.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 350 г;
- лаваш — 2 листа;
- лук — 1 шт.;
- перец — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- петрушка — 1 пучок;
- паприка — 2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Для соуса:
- помидоры — 2 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Обжарить фарш с луком, перцем и чесноком.
- Добавить паприку, петрушку, соль и перец.
- Помидоры без кожицы потушить с маслом для соуса.
- Завернуть начинку в лаваш, обжарить до хруста.
Подавать горячим с томатным соусом. Сытный, ароматный и простой — такой обед понравится всем!
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