Беру лаваш и пачку фарша — сытный обед в турецком стиле за 15 минут

Беру лаваш и пачку фарша — сытный обед в турецком стиле за 15 минут

Берете лаваш и фарш — через 15 минут на столе ароматный обед в турецком стиле. Сочная мясная начинка с пряностями, хрустящий лаваш и томатный соус. Просто, сытно и очень вкусно.

Ингредиенты:

говяжий фарш — 350 г;

лаваш — 2 листа;

лук — 1 шт.;

перец — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — 1 пучок;

паприка — 2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Для соуса:

помидоры — 2 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Обжарить фарш с луком, перцем и чесноком. Добавить паприку, петрушку, соль и перец. Помидоры без кожицы потушить с маслом для соуса. Завернуть начинку в лаваш, обжарить до хруста.

Подавать горячим с томатным соусом. Сытный, ароматный и простой — такой обед понравится всем!

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