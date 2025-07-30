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30 июля 2025 в 17:21

«С полок падало все легкое»: житель о землетрясении в окрестностях Камчатки

Житель Елизово Андрей рассказал, что в момент землетрясения с полок падали вещи

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Во время землетрясения в городе Елизово Камчатского края в квартире падали с полок вещи, мигал свет, рассказал NEWS.ru местный житель Андрей. Стихийное бедствие застало мужчину в его квартире на четвертом этаже.

Когда начало трясти, то уровень тряски увеличивался с нарастающим итогом. С полок падали картины и все, что было легкое, неустойчивое. В ванной был включен свет, который начал мелькать, было, если честно, страшновато, так как такое землетрясение для меня лично было впервые, — признался мужчина.

Ранее местные жители рассказали, что землетрясение, обрушившееся на Камчатку, было не только сильным, но и долгим. По их словам, это нехарактерно для полуострова. Жительница Петропавловска-Камчатского по имени Вера, которая в момент подземных толчков находилась на четвертом этаже дома, отметила, что здание начало трясти очень сильно, из-за чего оно стало раскачиваться.

По словам другой жительницы Петропавловска-Камчатского Марины, «машины шатало из стороны в сторону». Они переехали с семьей на Камчатку из Приморья, из-за чего «не сразу поняли, в чем дело».

Цунами обрушилось на Елизовский район Камчатки утром 30 июля. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Местные жители также засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия.

Камчатка
землетрясения
цунами
стихийные бедствия
Анна Акимова
А. Акимова
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