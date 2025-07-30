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30 июля 2025 в 17:42

Стилист рассказала, как выглядеть ультрамодно в июле 2025 года

Стилист Скороходова заявила, что летом 2025 года стали модными клеточные узоры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главным модным трендом лета 2025 года оказалась клетка, заявила стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходов. По ее словам, которые приводит «Радио 1», долгое время этот классический принт уступал популярностью леопардовым и зебровым узорам, но теперь возвращается.

Клетка была долгое время вне моды, потому что ее затмили леопард, зебра. Но сейчас она вернулась. Начиная от самых маленьких клеточек и заканчивая большими кусками, все модно. Но стоит учитывать, что крупная клетка визуально добавляет объема, а мелкая клетка его съедает, — сказала стилист.

Среди цветовых решений остаются популярными мягкие пастельные оттенки: молочные, припудренные и пыльные тона. Также стилист рекомендует обратить внимание на природные орнаменты, восточные узоры и яркие неоновые цвета, которые помогут создать стильные летние образы.

Ранее Анна Скороходова заявляла, что для пляжей сейчас в тренде находятся три основных варианта купальников: слитные модели, спортивные комплекты и мини-бикини. Специалист обратила внимание, что при подборе купальника необходимо учитывать особенности телосложения.

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