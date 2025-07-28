Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 14:38

Женщинам назвали самые трендовые модели купальников этим летом

Стилист Скороходова заявила, что этим летом в моде слитные купальники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слитные купальники, спортивные модели, а также миниатюрные бикини в моде этим летом, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она отметила, что при выборе этой части одежды нужно ориентировать на тип фигуры.

На пике популярности монокини — это фасон, в котором плавки и лифт соединены какими-то элементами, то есть это прогрессивная история слитного купальника. Смотрится очень стильно, и при этом большая часть тела открыта, что позволяет качественно загорать, — подчеркнула Скороходова.

Модный эксперт призвала обратить внимание на спортивные купальники, состоящие из широкого топа и плавок с высокой посадкой необычных. Стилист также предостерегла от моделей с полупрозрачными вставками или элементами из прозрачной ткани.

Ранее стилист Анна Скороходова посоветовала надевать на пляж сандалии ярких оттенков с декоративными элементами. Она подчеркнула, что эта обувь может быть украшена металлическими застежками или фляжками. По ее словам, также в моде соломенные или прозрачные сумки.

стилисты
тренды
мода
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил сократить срок, отведенный на достижение мира на Украине
В Воронежской области в ходе конфликта неизвестный зарезал мужчину
В Госдуме анонсировали масштабное обновление общественного транспорта
Стоматолог предупредил, как электронные сигареты разрушают зубы
«Был на СВО»: раскрыты детали о предполагаемом педофиле из-под Красноярска
Жена бойца UFC за рулем иномарки попала в смертельное ДТП
Снос скандальной скульптуры в Москве попал на видео
Дипломат раскрыл правду, наносят ли ВСУ удары по ЗАЭС в последнее время
В Санкт-Петербурге появилась табличка в честь Собчак
Украина за месяц набрала долгов почти на $4 млрд
В Госдуме оценили идею продавать долги за ЖКУ коллекторам
СК взялся за обрушение жилого дома в Астрахани
Депутат ответила на идею ввести дополнительный выходной для семей с детьми
Тропики на вкус: как выбрать спелый и сладкий ананас
Российская певица решила уйти в монастырь, но есть одна проблема
Группа подростков-трансгендеров пришла в церковь
В Госдуме назвали вероятного виновника обрушения многоэтажки в Астрахани
Названы последствия введения допвыходного для родителей с детьми до 18 лет
Сети «Красное и Белое» запретили продавать алкоголь в одном из регионов
В Госдуме призвали наградить авиаперевозчиков медалями на фоне коллапса
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.