Женщинам назвали самые трендовые модели купальников этим летом Стилист Скороходова заявила, что этим летом в моде слитные купальники

Слитные купальники, спортивные модели, а также миниатюрные бикини в моде этим летом, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. Она отметила, что при выборе этой части одежды нужно ориентировать на тип фигуры.

На пике популярности монокини — это фасон, в котором плавки и лифт соединены какими-то элементами, то есть это прогрессивная история слитного купальника. Смотрится очень стильно, и при этом большая часть тела открыта, что позволяет качественно загорать, — подчеркнула Скороходова.

Модный эксперт призвала обратить внимание на спортивные купальники, состоящие из широкого топа и плавок с высокой посадкой необычных. Стилист также предостерегла от моделей с полупрозрачными вставками или элементами из прозрачной ткани.

Ранее стилист Анна Скороходова посоветовала надевать на пляж сандалии ярких оттенков с декоративными элементами. Она подчеркнула, что эта обувь может быть украшена металлическими застежками или фляжками. По ее словам, также в моде соломенные или прозрачные сумки.