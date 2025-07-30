В российском регионе вторую неделю ищут сбежавшую от губернатора кошку В Иркутской области две недели продолжаются поиски кошки губернатора Кобзева

В Иркутской области две недели продолжаются поиски породистой кошки Фионы, принадлежащей семье губернатора региона Игоря Кобзева, сообщает Telegram-канал Baza. Операцию по возвращению животного, потерявшегося в коттеджном поселке «Идилия стейт», координирует депутат заксобрания Даниил Литвинов.

Как пишут авторы, хозяева очень любили кошку, поэтому к ее поискам активно подключились волонтеры. Отмечается, что в районе поселка неоднократно видели автобусы с активистами «Молодой гвардии», а история с пропажей Фионы стала главной темой для обсуждения среди местных жителей.

Контактные телефоны в объявлениях о пропаже принадлежат водителям Кобзева. Однако они предпочитают не комментировать ситуацию и перенаправляют все вопросы к Литвинову. На данный момент поиски любимицы губернаторской семьи продолжаются.

Ранее сын художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий заявил, что появление в труппе спасенных из зоны СВО животных станет знаковой историей. По его словам, кошки, которых взяли в культурное учреждение, привлекут внимание к проблеме животных, попавших в беду и спасенных бойцами спецоперации.

До этого сообщалось, что Театр кошек Куклачева пополнился тремя новыми артистами — котами, спасенными из зоны СВО. Животных эвакуировали военные и волонтеры из зон боевых действий в Курской области и ДНР.