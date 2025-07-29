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29 июля 2025 в 10:30

Сын Куклачева объяснил, почему в труппу взяли спасенных из зоны СВО кошек

Сын Куклачева назвал знаковой историей появление в труппе кошек из зоны СВО

Дмитрий Куклачев Дмитрий Куклачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сын художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий заявил в беседе с 360.ru, что появление в труппе спасенных из зоны СВО животных станет знаковой историей. По его словам, кошки, которых взяли в культурное учреждение, привлекут внимание к проблеме животных, попавших в беду и спасенных бойцами спецоперации.

Это будет возможность показать людям, что эти животные, эти фронтовые кошки, которые пережили огромное количество лишений, потерь и стрессов, очень хорошо адаптируются и могут быть прекрасным компаньоном в домашних условиях, — отметил Куклачев.

Он добавил, что такой пример может замотивировать людей забрать домой спасенных из зоны СВО кошек. Куклачев также подчеркнул, что эти животные на фронте не только спасают продовольствие от грызунов, но и психологически помогают бойцам.

Ранее сообщалось, что Театр кошек Юрия Куклачева пополнился тремя новыми артистами — котами, спасенными из зоны СВО. Животных эвакуировали военные и волонтеры из зон боевых действий в Курской области и ДНР.

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